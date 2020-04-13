نجم الفريق السابق: النني كان الوحيد في أرسنال القريب من فييرا

أشاد جيلبرتو سيلفا لاعب وسط أرسنال السابق بقدرات المصري محمد النني، وانتقد عدم مشاركته وإعارته لبيشكتاش التركي.

محمد النني النادي : بشكتاش أرسنال

وقال سيلفا لصحيفة "فرانس فوتبول": "في السنوات القليلة الماضية كان الوضع صعبا على آرسنال".

وأوضح "لديهم لاعبون متشابهون للغاية في خط الوسط، لم يمتلكوا شخصية باتريك فييرا أو شخصيتي".

وأضاف اللاعب المتوج بدوري اللاهزيمة مع أرسنال "محمد النني كان الوحيد القادر على أن يشبهنا لكنه لم يلعب، رغم أن أرسنال لم يمتلك هذه الأنواع من اللاعبين لتغطية مركز خط الوسط الدفاعي".

ثم أتم النجم البرازيلي "يلعب أرسنال بشكل إيجابي دائما محاولا فرض أسلوبه الهجومي، وليس من السهل العثور على لاعب قادر على اللعب بشكل هجومي وتقديم الدور الدفاعي في نفس الوقت".

كان النني انضم لأرسنال في 2016 تحت قيادة أرسين فينجر.

ولكن خرج لاعب الوسط المصري من حسابات أوناي إيمري المدير الفني السابق للفريق، لينضم هذا الموسم معارا إلى بيشكتاش التركي.

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