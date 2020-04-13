حمدي فتحي: أقترب من العودة للتدريبات

قال حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي إن برنامجه التأهيلي للعودة من الإصابة قارب على الانتهاء.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح حمدي فتحي عبر الموقع الرسمي للأهلي قائلا: "برنامجي التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة يسير بشكل جيد للغاية في هذه المرحلة".

وأضاف "أنا على تواصل دائم مع خالد محمود طبيب الفريق الذي يتابع معي كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي أؤديه في الوقت الحالي".

وواصل "أشعر بتحسن في حالتي، وأطمئن الجماهير على سيره بشكل جيد ما يقربني للعودة قريبا للتدريبات".

وأكمل "نعيش فترات صعبة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن مع الالتزام بالتعليمات وإجراءات الوقاية سنكون قادرين على تخطي هذه المرحلة الصعبة".

وأتم "الجميع مطالب بتوخي الحذر والتعامل بالتزام شديد مع الإجراءات الاحترازية لتجاوز هذه المحنة التي تجتاح العالم".

وكان حمدي فتحي أصيب في معسكر منتخب مصر خلال شهر نوفمبر الماضي.

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