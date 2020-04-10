مرتضى منصور: التعاقد مع فتحي وعاشور؟ القرار لـ كارتيرون.. ونمتلك الأموال لذلك

الجمعة، 10 أبريل 2020 - 01:15

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - حسام عاشور

لم يغلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الباب أمام إمكانية تعاقد ناديه مع الثنائي أحمد فتحي وحسام عاشور.

وقال مرتضى منصور: "التعاقد مع فتحي وعاشور؟ نحن لا ننتهز الفرصة ولا نخطف لاعبين من أنديتهم".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "فتحي وعاشور لاعبان كبيران بكل تأكيد".

وأردف "لكن التعاقد معهما ليس بقرار مني، أو من المشرف على الكرة، بل هو رأي باتريس كارتيرون فقط".

وأجاب مرتضى على سؤال (هل إذا طلب كارتيرون التعاقد مع فتحي وعاشور، سيحدث ذلك؟) قائلا: "إذا طلب كارتيرون "لبن العصفور" سننفذ ما يطلبه".

وشدد "الزمالك يمتلك الأموال لفعل ذلك وفعل ما يريد. ما يتردد بأن النادي لا يمتلك أموال التعاقدات، ليس صحيحا على الإطلاق".

وأعلن الأهلي وأحمد فتحي في وقت سابق نهاية مشوار الأخير مع المارد الأحمر، بعدما لم يصلا لاتفاق بخصوص تجديد عقده.

كما أعلن النادي نهاية مشوار حسام عاشور مع الفريق وعدم التجديد له.

قائد الأهلي لم يحسم حتى الآن مصيره بخصوص الاعتزال، كما عرض عليه النادي، أم الانضمام لفريق آخر مع امتلاكه لأكثر من عرض. (طالع التفاصيل)

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