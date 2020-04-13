بيرناردو سيلفا: أريد إنهاء مسيرتي الكروية في بنفيكا

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 21:11

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي

كشف بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال عن رغبته في الانضمام لصفوف بنفيكا البرتغالي ولكن بعد عدة سنوات من الآن.

ونقلت صحيفة ميرور الإنجليزية تصريحات بيرناردو الذي قال فيها: "لا أعرف متى أريد الانضمام لصفوف بنفيكا ولكن ما يمكنني إخبارك به ليس بعد سنة أو سنتين أو حتى أربع سنوات لأنني بالتأكيد لاعب في ناد عظيم".

وأضاف "أنا أستمتع بحياتي الكروية كثيرا ولا أريد العودة الآن إلى بنفيكا، أريد الذهاب هناك عندما أكون كبيرا في السن ولكن في الوقت ذاته أكون في حالة بدنية جيدة، لا أعرف ما هو السن بالتحديد ولكنه ليس الآن".

النجم البرتغالي واصل "أنا من مشجعي بنفيكا وكنت أذهب مع والدي لحضور مبارياته ولعبت للفريق الثاني في النادي ولم تتح أمامي فرصة للمشاركة مع الفريق الأول لأن المدير الفني وقتها لم يكن يريد وجودي هناك رغم أنني كنت قادرا على اللعب".

وواصل "شعرت بخيبة أمل كبيرة لي أن أغادر النادي ثم ذهبت إلى موناكو للحصول على فرصة جديدة بعدما فشلت في اللعب مع الفريق الأول لبنفيكا".

وأوضح "لذلك هناك فجوة كبيرة في قلبي احتاج لأن أغلقها باللعب مع بنفيكا، وإذا أرادوني هناك فأنا أريد بالتأكيد العودة في أحد الأيام إلى فريقي المفضل".

وانضم بيرناردو سيلفا البالغ من العمر 25 عاما لصفوف مانشستر سيتي عام 2015 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

كلوب: كنت سأصاب بالجنون لو جاء كورونا في الثمانينيات

الإسماعيلي يرغب في ضم محترف الزمالك

"النني مثل فييرا"

مباراة افتراضية لمنتخب مصر؟

لاعب الأهلي يقترب من العودة بعد الإصابة الطويلة

بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي بنفيكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
عماد متعب: نصحت فتحي بالبقاء في الأهلي.. لا يمكنني القول أنه أخطأ أو أصاب 25 دقيقة | مصر
فينجادا: فشل المفاوضات سبب عدم تدريبي لـ الأهلي.. وهؤلاء أفضل من دربتهم في الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
الفرماوي: طلبت العودة إلى مصر.. الظروف في تونس صعبة جدا بسبب كورونا 48 دقيقة | مصر
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: إقالة مجلس إدارة منطقة السويس بسبب المخالفات ساعة | الدوري المصري
متعب: لو كنت مكان عاشور لوافقت على عرض الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
العطار لـ في الجول: قواعد قيد الأجانب للموسم المقبل لم تُحسم بعد 2 ساعة | مصر
متعب: كان من الصعب أن انضم لـ الزمالك.. وتجربتي مع اتحاد جدة كانت رائعة 2 ساعة | مصر
متعب: من الظلم مقارنة فايلر بـ جوزيه 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 2 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك