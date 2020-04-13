محمد إبراهيم: الاستقرار وراء تفوق الأهلي على الزمالك.. وموقفه من العودة للأبيض

فسر محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة سبب تفوق الأهلي في عدد الفوز بالبطولات مقارنة بغريمه التقليدي الزمالك.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة الزمالك الأهلي

قال إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "عامل الاستقرار، هذا هو السبب الرئيسي في تفوق الأهلي، عندما استقر جيل 2000 في الزمالك حصل على عدة بطولات".

وأضاف "لحد ما.. الزمالك يتسم بالاستقرار في الوقت الحالي، في الفترة الماضية تغير عدد اللاعبين بشكل كبير، أضر الفريق أكثر مما نفعه، والفريق حاليا يؤدي بشكل جيد تحت قيادة باتريس كارتيرون بدليل فوزه ببطولتي السوبر المصري والإفريقي".

وأشار محمد إبراهيم "لقد حققت 9 بطولات مع الزمالك، هي كأس مصر 6 مرات، السوبر المصري والسوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية".

ونوه "أنا عصبي، لا أحب الخسارة، مما تسبب في غضب بعض المدربين مني أثناء التدريبات".

وبسؤاله عن إمكانية عودته مجددا للزمالك، أجاب لاعب المقاصة "ولم لا؟ كل شيء وارد في كرة القدم".

وعن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، قال محمد إبراهيم "نعيش أجواء صعبة نمر بها لأول مرة، وأتمنى أن تمر على خير، أتدرب في المنزل، وأقضي الوقت مع أسرتي في مشاهدة المسلسلات، تقريبا تابعت كل مسلسلات العالم".

وواصل "أتمنى أن يحافظ الناس على أنفسهم، ويلتزموا بالتعليمات لحين تجاوز الأزمة".

وعن سبب رحيله عن الزمالك، رد إبراهيم "سبق أن تحدثت بها كثيرا، ولا أريد الخوض في تفاصيل، أما تجربتي مع المقاصة فلا يمكن تقييمها لأن الموسم لم ينته كما أنني لم أشارك في المباريات بشكل منتظم".

وأتم تصريحاته "كنت سعيدا بتجربة احترافي في البرتغال، لعبت 7 مباريات، ولم يحالفني التوفيق.. لا أفكر في تكرار تجربة الاحتراف الأوروبي، بل كل تركيزي حاليا مع مصر للمقاصة، والسعي للانضمام لمنتخب مصر".

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