تقرير: ليفربول مهتم بمدافع أولمبياكوس

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 20:10

كتب : FilGoal

أوسينو با - أوليمبياكوس

دخل أوسينو با مدافع أولمبياكوس اليوناني ومنتخب السنغال دائرة اهتمامات ليفربول الإنجليزي تحسبا للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقا لتقرير سنغالي ذكرته صحيفة " Le Quotidien" فإن نادي ليفربول يراقب أوسينو با لدراسة إمكانية التعاقد معه.

ويرى ليفربول أن المدافع البالغ من العمر 24 عاما سيكون الأنسب للانضمام للفريق بعد رحيل الكرواتي ديان لوفرين المتوقع بنهاية الموسم الحالي.

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كذلك المستوى الجيد الذي قدمه أوسينو با مع فريقه في بطولة الدوري الأوروبي أمام أرسنال دفع ليفربول للاهتمام باللاعب بشكل أكبر.

ولعب أوسينو با مع أولمبياكوس اليوناني هذا الموسم 18 مباراة في مختلف البطولات.

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