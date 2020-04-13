تقرير: ليفربول مهتم بمدافع أولمبياكوس

دخل أوسينو با مدافع أولمبياكوس اليوناني ومنتخب السنغال دائرة اهتمامات ليفربول الإنجليزي تحسبا للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقا لتقرير سنغالي ذكرته صحيفة " Le Quotidien" فإن نادي ليفربول يراقب أوسينو با لدراسة إمكانية التعاقد معه.

ويرى ليفربول أن المدافع البالغ من العمر 24 عاما سيكون الأنسب للانضمام للفريق بعد رحيل الكرواتي ديان لوفرين المتوقع بنهاية الموسم الحالي.

كذلك المستوى الجيد الذي قدمه أوسينو با مع فريقه في بطولة الدوري الأوروبي أمام أرسنال دفع ليفربول للاهتمام باللاعب بشكل أكبر.

ولعب أوسينو با مع أولمبياكوس اليوناني هذا الموسم 18 مباراة في مختلف البطولات.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

كلوب: كنت سأصاب بالجنون لو جاء كورونا في الثمانينيات

الإسماعيلي يرغب في ضم محترف الزمالك

"النني مثل فييرا"

مباراة افتراضية لمنتخب مصر؟

لاعب الأهلي يقترب من العودة بعد الإصابة الطويلة