سكاي: سيتي ويونايتد مهتمان بضم نجم دفاع لايبزج

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 20:06

كتب : FilGoal

دايوت أوباميكانو - لايبزيج

دايوت أوباميكانو مدافع منتخب فرنسا للشباب وفريق آر بي لايبزج الألماني، هو عنوان الصراع الجديد بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وذكرت شبكة أخبار سكاي سبورتس الإنجليزية أن ثنائي مدينة مانشستر يريد المدافع المميز في فترة الانتقالات المقبلة.

المدافع ذو الـ21 عاما والذي يجيد اللعب في قلب الدفاع ولاعب الوسط يقدم مستوى رائع مع فريقه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

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من جانب آخر ذكرت صحيفة سكاي سبورتس الألمانية أن بايرن ميونيخ أيضا مهتم بضم المدافع الفرنسي الشاب.

المدافع الفرنسي يمتد عقده مع لايبزيج حتى 2021 مع شرط جزائي في عقده.

الشرط الجزائي في عقد دايوت بقيمة 100 مليون يورو، ويقل لـ 80 مليون يورو في صيف 2020.

إلا أن الصحيفة الإنجليزية ذكرت أن لايبزج قد يوافق على بيع مدافعه الشاب مقابل 52 مليون جنيه إسترليني وما يعادل 60 مليون يورو.

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مانشستر يونايتد مانشستر سيتي دايوت أوباميكانو
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