سكاي: سيتي ويونايتد مهتمان بضم نجم دفاع لايبزج

دايوت أوباميكانو مدافع منتخب فرنسا للشباب وفريق آر بي لايبزج الألماني، هو عنوان الصراع الجديد بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وذكرت شبكة أخبار سكاي سبورتس الإنجليزية أن ثنائي مدينة مانشستر يريد المدافع المميز في فترة الانتقالات المقبلة.

المدافع ذو الـ21 عاما والذي يجيد اللعب في قلب الدفاع ولاعب الوسط يقدم مستوى رائع مع فريقه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

من جانب آخر ذكرت صحيفة سكاي سبورتس الألمانية أن بايرن ميونيخ أيضا مهتم بضم المدافع الفرنسي الشاب.

المدافع الفرنسي يمتد عقده مع لايبزيج حتى 2021 مع شرط جزائي في عقده.

الشرط الجزائي في عقد دايوت بقيمة 100 مليون يورو، ويقل لـ 80 مليون يورو في صيف 2020.

إلا أن الصحيفة الإنجليزية ذكرت أن لايبزج قد يوافق على بيع مدافعه الشاب مقابل 52 مليون جنيه إسترليني وما يعادل 60 مليون يورو.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

كلوب: كنت سأصاب بالجنون لو جاء كورونا في الثمانينيات

الإسماعيلي يرغب في ضم محترف الزمالك

"النني مثل فييرا"

مباراة افتراضية لمنتخب مصر؟

لاعب الأهلي يقترب من العودة بعد الإصابة الطويلة