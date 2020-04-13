ديلي ميل: يونايتد الأوفر حظا لضم جودين

مع انتشار المزيد من التقارير التي تشير إلى اقتراب دييجو جودين من الرحيل عن إنتر ميلان يبدو أن وجهة مدافع منتخب أوروجواي المقبلة هي الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن دييجو جودين يقترب من الانتقال إلى البريميرليج في الموسم المقبل، بعد تواصل عدة أندية معه لضمه بعد الرحيل عن إنتر.

وأضافت أن مانشستر يونايتد هو الأوفر حظا لضم جودين من بين الفرق التي تريد التعاقد معه.

وبخلاف مانشستر يونايتد يسعى أيضا توتنام لضم جودين البالغ من العمر 34 عاما ولكن بفرص أقل من الشياطين الحمر.

ورغم انضمامه لصفوف إنتر ميلان بداية الموسم الحالي قادما من أتليتكو مدريد إلا أن جودين يقترب بشدة من الرحيل عن الفريق الإيطالي.

اقتراب جودين من الرحيل عن إنتر يأتي بسبب اعتماد أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق على المدافع الشاب أليساندرو باستوني بدلا من مدافع منتخب أوروجواي وفقا لما ذكرته صحيفة توتوسبورت الإيطالية.

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