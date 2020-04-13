بي بي سي: توتنام لن يبيع كين إلى منافس محلي أو في الصيف الحالي

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 15:54

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام - أولمبياكوس

لا توجد رغبة لدى نادي توتنام في بيع نجمه هاري كين خلال الصيف الجاري أو بيعه إلى منافس محلي، وذلك وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى وجود قلق في النادي بسبب الوضع المالي بعد توقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ما سيدفع دانييل ليفي رئيس النادي لبيع نجمه كين.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ليفي لن يبيع لاعبه سوى بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني، وهو رقم دفعه باريس سان جيرمان منذ ٣ أعوام لضم نيمار من برشلونة.

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حتى الآن عدم التأكد من شكل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، تجعل الوضع الحالي من الصعب التنبؤ به وفقا لما أشار إليه التقرير، خاصة وأن معظم الأندية الكبرى تعاني من أزمات مالية بسبب توقف مسابقات الكرة حول العالم.

فيروس كورونا المستجد تسبب في وقت سابق في توقف مسابقات إنجلترا وأوروبا لأجل غير مسمى.

الفيروس المستجد أصاب مليون و٨٣٥ ألف و٤٧٤ حالة وتسبب في وفاة ١١٣ ألفا و١٩١ حالة حول العالم.

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