طبيب الأهلي يطمئن على حالة الرباعي المصاب عبر الهاتف

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 14:49

كتب : FilGoal

خالد محمود - وليد سليمان - رمضان صبحي - الأهلي

يجري خالد محمود طبيب الأهلي العديد من الاتصالات الهاتفية بشكل دوري مع لاعبي الفريق الأول المصابين، وذلك للاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية في ظل تعليق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

ويتواصل الطبيب مع الرباعي سعد الدين سمير ومحمد محمود وكريم وليد "نيدفيد" وحمدي فتحي، للوقوف على مستجدات برنامجه التأهيلي ومتابعة كل ما يتعلق بحسن حالته.

وكان سعد سمير قد أجرى جراحة وتر أكيليس، في حين أن محمد محمود أجرى جراحة الرباط الصليبي، وحمدي فتحي وكريم نيدفيد جراحتي غضروف الركبة.

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وتم تعليق النشاط في مصر مرة أخرى بعد مد حظر التجول للحد من تفشي فيروس كورونا.

وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت حتى الآن ٢٠٦٥ حالة إصابة بفيروس كورونا بجانب ٤٤٧ حالة شفاء و١٥٩ حالة وفاة.

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