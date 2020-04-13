مروان محسن: الظروف الحالية تحتاج تضافر جميع الجهود.. وشكرا لأطباء مصر ووزارة الصحة

وجه مروان محسن مهاجم الأهلي الشكر لأطباء مصر ووزارة الصحة على مجهودهم الرائع وتصدر الصفوف الأمامية في التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وصرح مروان عبر الموقع الرسمي للأهلي قائلا: "أوجه الشكر للقوافل الطبية التي تقوم بمجهود رائع ويتصدرون الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد".

وأضاف "الظروف الحالية تحتاج لتضافر جهود الجميع للحفاظ على سلامتنا في مواجهة هذا الفيروس".

وتابع "نشر الوعي الصحي مطلوب جدا لتخطي هذه المرحلة، المسؤولية جماعية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لتفشي الفيروس".

وأكمل "وزارة الصحة وجميع أطباء مصر يلعبون دور البطولة في التعامل مع هذه الأزمة التي تحتاج للحرص الشديد لضمان سلامتنا في مواجهة فيروس كورونا".

وأتم "الحفاظ على سلامة الجميع والالتزام بتوجهات الدولة أهم من أي شيء، لا يوجد أغلى من صحة وسلامة الجميع، ومن ثم علينا التكاتف جميعا لتخطي هذه الأزمة".

وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت حتى الآن ٢٠٦٥ حالة إصابة بفيروس كورونا بجانب ٤٤٧ حالة شفاء و١٥٩ حالة وفاة.

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