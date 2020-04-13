اختبار في البيت - هل تستطيع التعرف على هذه الأندية؟

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 14:27

كتب : FilGoal

اختبار في البيت

هل تقدر على تمييز الأندية من خلال شعاراتها؟

هيا شارك في اختبار جديد يقدمه FilGoal.com.

ما عليك سوى تذكر أي ناد يمتلك هذا الشعار.

أخبار متعلقة
تقرير: الاتحاد الإنجليزي سيسلم رابطة الدوري الممتاز ملعب ويمبلي لإنهاء الموسم اجتماع وزارة الرياضة مع اتحاد الكرة: مباراة افتراضية لمنتخب مصر.. وفكرة مماثلة للأندية مرشح رئاسة برشلونة يخاطب الأعضاء والإعلام: النادي قد يصل لحافة الإفلاس الكشف عن – خطة ريال مدريد لضم هالاند ومبابي

جرب حظك وشارك نتيجتك مع أصدقائك.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

تقرير: الاستعانة بملعب ويمبلي لاستكمال الدوري الإنجليزي

مباراة افتراضية لمنتخب مصر

تقرير يكشف خطة ريال مدريد لضم هالاند ومبابي

لوكاكو مازحا لزميله: تبدو مثل ممثلي الأفلام الإباحية

رفعت يوضح موقفه بشأن تجديد الزمالك لإعارته

تقرير: أرسنال يضغط على لاعبيه لتخفيض رواتبهم

اختبار في البيت خليك في البيت
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنتر لـ برشلونة: جريزمان مقابل لاوتارو مارتينيز 8 دقيقة | أوروبا
تقرير – أندية البريميرليج ستخسر ١٧٧ مليون جنيه إسترليني إن لعبت بدون جماهير 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيزني: الإعلام يتحدث فقط عن ضربات الجزاء غير المحتسبة ضد يوفنتوس 24 دقيقة | أوروبا
بالوتيللي: إبراهيموفيتش قال لي إنني لست لاعبا جيدا 47 دقيقة | أوروبا
صراع بين روما ونابولي على ضم دييجو كوستا ساعة | أوروبا
لاعب بايرن: علينا أن نكون واقعيين.. من المستحيل إكمال دوري الأبطال ساعة | أوروبا
العشري لـ في الجول: نتابع تدريبات اللاعبين عبر محادثات الفيديو ساعة | الدوري المصري
اختبار في البيت - هل تعرف هؤلاء النجوم؟ ساعة | لعبة في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمراره في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 2 كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية 3 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه 4 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
قد ينال إعجابك