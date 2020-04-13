الكشف عن – خطة ريال مدريد لضم هالاند ومبابي

وضع ريال مدريد خطة لموسم الانتقالات المقبل، والذي قد يشهد ضم صفقة كبيرة بقدوم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

إيرلينج هولاند النادي : بوروسيا دورتموند كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان ريال مدريد

ونشرت صحيفة "ماركا" المدريدية تقريرا ذكرت فيه أن ريال مدريد يخطط لصفقتين كبيرتين.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يخطط لضم هالاند من دورتموند في صيف 2020، وضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في 2021.

ويريد ريال مدريد دعم هجومه بضم هالاند صاحب الـ19 عاما بعدما فشل لوكا يوفيتش في إثبات نفسه مع الميرنجي.

ولذلك أصبحت الأولوية في ريال مدريد هي ضم مهاجم ليشارك كريم بنزيمة قيادة خط الهجوم، وتتجه أنظار مسؤولي الميرنجي إلى هالاند الذي يتألق مع دورتموند خاصة مع صعوبة استغناء باريس سان جيرمان عن مبابي في الوقت الحالي.

ورغم أن هالاند انضم إلى دورتموند في يناير الماضي وصرح وكيله مينو رايولا برغبته في استمرار المهاجم النرويجي في الدوري الألماني حتى 2021 على الأقل، إلا أن ريال مدريد يثق بقدرته على استغلال وجود شرط جزائي في تعاقده قيمته 75 مليون يورو.

ويؤجل ريال مدريد التعاقد مع مبابي حتى 2021، مع عدم توقيع المهاجم الفرنسي على عقد التجديد مع سان جيرمان حتى الآن.

ويرى ريال مدريد أنه يستطيع استغلال علاقته الجيدة بسان جيرمان لشراء مبابي في صيف 2021، بدلا من رحيله مجانا بنهاية عقده في 2022.

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