كاف يوضح طريقة تأهل أندية إفريقيا لـ كأس العالم للأندية

أوضح عبد المنعم باه سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن طريقة تأهل أندية إفريقيا، لكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة التي ستقام في 2021 بمشاركة 24 ناديا من حول العالم.

وقال باه في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر أون تايم سبورتس 2: "الـ3 أندية الإفريقية سيكونون بطل نسخة 2020/2021 ووصيفه".

وأردف "هذا بالإضافة للفائز من مباراة فاصلة بين الخاسرين في مباراتي نصف النهائي لنفس النسخة".

وكشف باه عن انتمائه التشجيعي في بلده المغرب حيث أعلن أنه يميل لتشجيع الوداد البيضاوي.

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