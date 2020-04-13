رغم بلوغه 34 عاما.. تقرير: هل ينتقل مدافع إنتر إلى توتنام أو يونايتد؟

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

جودين

رغم سنه الكبيرة إلا أنه لا يزال مطلوبا في أندية النخبة، فما قدمه دييجو جودين في الموسم الحالي مع إنتر ميلان يجعله ضمن اللاعبين القادرين على تقديم الكثير لأي فريق.

دييجو جودين

النادي : إنتر ميلان

وقالت صحيفة توتوسبورت الإيطالية إن اللاعب المنتمي لأوروجواي يرغب في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن جودين (34 عاما) سيرحل عن فريق نيراتزوري مع نهاية الموسم الجاري ووجهته الأقرب هي إنجلترا.

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وكتبت أن توتنام ومانشستر يونايتد هما الأقرب للحصول على خدمات مدافع أتليتكو مدريد السابق.

وشارك جودين في 25 مباراة بالموسم الحالي وأرسل تمريرة حاسمة.

ولعب جودين في فياريال ثم قضى 9 مواسم في أتليتكو قبل أن ينتقل إلى إنتر في الصيف الماضي.

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