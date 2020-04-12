مدحت شلبي نافيا شائعة وفاته: لا تقلقوا

نفى الإعلامي مدحت شلبي الشائعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاته، مؤكدا نيته تقديم حلقة اليوم من برنامجه "يا مساء الأنوار" في موعدها.

وزعمت بعض التقارير الصحفية وفاة الإعلامي الرياضي بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

ولكن قال مدحت شلبي لـFilGoal.com: "أنا بخير، لا تقلقوا".

وواصل ضاحكا "هذه المرة الثانية التي أسمع فيها شائعة وفاتي".

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