مدحت شلبي نافيا شائعة وفاته: لا تقلقوا

الأحد، 12 أبريل 2020 - 15:00

كتب : محرر في الجول

مدحت شلبي

نفى الإعلامي مدحت شلبي الشائعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاته، مؤكدا نيته تقديم حلقة اليوم من برنامجه "يا مساء الأنوار" في موعدها.

وزعمت بعض التقارير الصحفية وفاة الإعلامي الرياضي بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

ولكن قال مدحت شلبي لـFilGoal.com: "أنا بخير، لا تقلقوا".

وواصل ضاحكا "هذه المرة الثانية التي أسمع فيها شائعة وفاتي".

اقرأ باقي تصريحات مدحت شلبي بالانتقال إلى موقع في الفن من هنا

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

مدربون مصريون يستغيثون من أجل العودة لمصر

خالد قمر يكشف كيف تغيرت وجهته من الأهلي إلى الزمالك

برادلي: الحضري يضع مصلحته قبل الفريق أحيانا

محمد يوسف: الأهلي أخطأ في مفاوضات فتحي

مرتضى: الأهلي ضغط على بيراميدز حتى لا يذهب فتحي للزمالك

بيراميدز ينفي منح فتحي 50 مليون جنيه

مدحت شلبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
السقا: الانتماء أصبح لـ الجنيه.. الأندية تتنافس على لاعبين سيرتهم فارغة 53 ثاتيه | مصر
فرج عامر: الأهلي والزمالك وبيراميدز لديهم ميزانيات دول.. سموحة ليس مثلهم 42 دقيقة | مصر
مدحت شلبي نافيا شائعة وفاته: لا تقلقوا 43 دقيقة | مصر
كرة يد - أحمد بلال ولعبة الأسئلة.. سقوط العدسات اللاصقة أثناء المباراة وهدف قاتل في روسيا ساعة | رياضات أخرى
رامسي: أريد مساعدة يوفنتوس للفوز بدوري الأبطال.. الحفاظ على وزني صعب خلال العزل الصحي ساعة | أوروبا
إنبي: تأجيل الأولمبياد فرصة ذهبية لاستكمال الدوري 2 ساعة | مصر
خلف خطوط العدو - نجوم المظاليم في الجيش الأبيض 2 ساعة | تقرير في الجول
تقرير: الملاعب الإيطالية بدون جماهير حتى يناير 2021 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 2 جوزيه: فتحي اتخذ القرار السيئ وأتمنى استمرار في الأهلي.. ورسالتي لـ عاشور وإكرامي 3 رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي 4 بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه
قد ينال إعجابك