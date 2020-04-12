بيراميدز: تعاقدنا مع فتحي منذ 6 أيام.. وهذه حقيقة راتب الـ50 مليون جنيه

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، أن ناديه أتمم التعاقد رسميا مع فتحي منذ 6 أيام.

بيراميدز أعلن عن التعاقد مع فتحي في صفقة انتقال حر من الأهلي بدايةً من الموسم المقبل، في عقد يمتد لـ 3 سنوات.

وصرّح بسيوني: "فتحي لاعب غني عن التعريف، وقيمة وقامة داخل وخارج الملعب، هو قائد مصر والأهلي وحقق قدرا هائلا من البطولات، نفتخر بتواجده معنا".

وكشف عبر أون تايم سبورتس 2: "أتممنا التعاقد رسميا مع فتحي منذ 6 أيام، لم يساورنا الشك لحظة في إتمام إجراءات التعاقد، لكن طبيعي أن تأخذ هذه القرارات مسارا معينا وألا تكون سهلة على لاعب مثل فتحي قضى سنوات طويلة في الأهلي".

وأكد بسيوني: "التعاقد تم بالطبع بعد إنهاء مفاوضات فتحي مع الأهلي. هو كان صريحا معنا عندما فتحنا معه المفاوضات، وقال إنه من حقه أن يسمع عرض الأهلي".

وعجّب بسيوني: "اختذل الناس تعاقد فتحي مع بيراميدز في الجانب المادي فقط، وهذا ليس حقيقيا ولا أساس له من الصحة".

قيمة عقد فتحي

وتحوّل بسيوني لنفي الأرقام المتداولة بشأن الراتب الذي سيتقاضاه فتحي مع بيراميدز.

وقال بسيوني: "ستفاجأون بقيمة عقد فتحي، إنها قيمة طبيعية جدا جدا جدا، وليست الأرقام الهلامية المتداولة".

وعند سؤاله عن صحة تقاضي فتحي 50 مليون في الـ 3 سنوات، أجاب بسيوني ضاحكا: "بالطبع لا، فتحي سيتقاضى الأرقام الطبيعية التي يدفعها الأهلي والزمالك للاعبيه، بجانب أن فتحي لم يكلف بيراميدز أي شيء في انتدابه بالنظر لقيمته الكبيرة كلاعب دولي خبير".

وأكد: "الأرقام المعلنة لا أساس لها من الصحة ولا تقترب من الأرقام الحقيقية، إنها أرقام (تضحَّك)".

وواصل: "لو كان الأمر في يدي، سأتعاقد مع فتحي لـ 5 مواسم لو كان موافقا على ذلك".

وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

وعلى المستوى الدولي خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

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