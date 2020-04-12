يوسف: الأهلي أخطأ في إدارة المفاوضات مع فتحي

الأحد، 12 أبريل 2020 - 01:17

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الأهلي - صن داونز

يرى محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي، أن إدارة ناديه لم تتعامل مع ملف تجديد أحمد فتحي بالصورة المثالية.

وصرّح يوسف عبر أون تايم سبورتس 2: "كل لاعب يكون له أسلوب في التفاوض مع الإدارة".

وشرح: "بعض اللاعبين يدخلون الجلسة ويوقعون على بياض وينهون كل شيء سريعا، والبعض الآخر يناقش ويتحاور ويرغب في فهم كل التفاصيل".

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وأكمل: "فتحي من النوع الثاني، وقد جدد تعاقده في الأهلي 3 أو 4 مرات سابقة، وأنا عملت كمدير كرة وأعرف هذا جيدا، لذا من المعروف الطريقة التي يتفاوض بها".

وأوضح: "من وجهة نظري، لم يكن صحيحا أن يعقد الأهلي معه جلسة ثم يتركه لاتخاذ قراره خلال 48 ساعة، خصوصا مع العلم أن لديه عروض أخرى".

وأعلن نادي بيراميدز مساء السبت التعاقد مع فتحي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، لتنتهي مسيرة الجوكر مع الأهلي.

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