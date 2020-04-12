خالد قمر يكشف كيف تغيرت وجهته من الأهلي إلى الزمالك

روى خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري كيف انتقل للزمالك في 2014 بعدما وقع على استمارة رغبة للأهلي.

خالد قمر النادي : الاتحاد السكندري

وقال خالد عبر قناة أون تايم سبورتس:"أول مرة اجتمعت فيها بعلاء عبد الصادق، لم أوقع بنفسي على استمارة الرغبة وإنما صديق لي. ليست هذه الورقة هي التي تسببت في إيقافي، وإنما ورقة أخرى وقعت عليها حين جلست مع عدلي القيعي".

وأضاف خالد (32 عاما) "بعد الجلستين مضت فترة لم يحرك فيها الأهلي ساكنا، ثم جاء الزمالك فأتم كل شيء مع نادي اتحاد الشرطة. لم أتخيل أن التوقيع على استمارة رغبة سيفعل كل ذلك، قيل لي ذلك الوقت لن تحدث لك مشاكل".

وأتم "الشرطة فضل عرض الزمالك لأنه كان الأعلى، وكانت الصفقة تتضمن 4 لاعبين، أنا وأحمد دويدار ومعروف يوسف ورضا العزب. أنا زملكاوي، حين جاء الزمالك انتهى كل شيء. عرض الزمالك كان أفضل للاعبين ولنادي الشرطة".

لعب خالد موسما في الزمالك قبل أن يرحل معارا إلى سموحة ثم الاتحاد ثم الإنتاج الحربي وحصل زعيم الثغر على خدماته في 2018.

وشارك خالد، لاعب طنطا السابق، في 200 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 56 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

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