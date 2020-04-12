مرتضى: الأهلي ضغط على بيراميدز لإكمال صفقة فتحي لكي لا ينضم لـ الزمالك

زعم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن تصريحاته السابقة هي سبب إتمام بيراميدز لتعاقده مع أحمد فتحي ظهير الأهلي.

مرتضى منصور فتح الباب في وقت سابق لإمكانية التعاقد مع أحمد فتحي وحسام عاشور، مشيرا إلى "القرار في يد كارتيرون". (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "على مسؤوليتي الشخصية، بيراميدز انسحب في وقت سابق من صفقة أحمد فتحي، قبل أن يعود ويتمم الصفقة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "الأهلي ضغط على بيراميدز حتى لا يضم فتحي، وعندما علم بإمكانية تعاقد الزمالك مع اللاعب، ضغط بشكل معاكس لتتم الصفقة".

وتابع "بعد تصريحاتي بأن قرار ضم فتحي في يد كارتيرون، ضغط الأهلي على بيراميدز لإتمام صفقة اللاعب حتى لا ينتقل لـ الزمالك".

وأتم "أبارك لـ فتحي في النهاية على انضمامه لـ بيراميدز".

وأعلن بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع ظهير الأهلي ومنتخب مصر، أحمد فتحي في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com إن عقد فتحي مع بيراميدز لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

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وانضم أحمد فتحي للأهلي قادما من صفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي في عام 2007 ومنذ ذلك الحين غادر اللاعب الملقب بالجوكر القلعة الحمراء مرتين.

المرة الأولى كانت في عام 2013 حينما انتقل لهال سيتي الإنجليزي لستة أشهر على سبيل الإعارة.

فيما كانت المرة الثانية في عام 2014 حينما رحل في صفقة انتقال حر للدوري القطري وانضم لفريق أم صلال لثلاثة مواسم.

ذلك قبل أن يعود للأهلي مجددا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أم صلال.

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بتسع مرات للدوري المصري ومرة لكأس مصر، وأربع كؤوس السوبر المصري.

كما ظفر فتحي مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات والعدد ذاته للسوبر الإفريقي.

وعلى المستوى الدولي خاض 132 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام 2002 وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

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