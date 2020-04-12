برادلي: شخصية الحضري تجعله أحيانا يضع مصلحته قبل الفريق

الأحد، 12 أبريل 2020 - 10:18

كتب : FilGoal

عصام الحضري

قال بوب برادلي مدرب مصر السابق إن عصام الحضري أيقونة حراسة المرمى يهتم بدوره أكثر من الفريق، مشيرا إلى أن الأخير لم يعجبه جلوسه احتياطيا في مباراة ودية قادها المدرب الأمريكي.

وصرح برادلي في حواره مع قناة أون تايم سبورتس "الحضري شخصية استثنائية، مقاتل، يريد دائما أن يثبت خطأ الآخرين".

وأضاف "تحدثت معه قبل مباراة ودية ضد تشيلي وقلت: أريد رؤية شريف إكرامي في الملعب، لم يعجبه الأمر ثم صرح في الإعلام أنه سيعتزل اللعب الدولي".

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وأتم "الحضري يفكر في نفسه أكثر من الفريق، عنيد ولديه إصرار كبير".

بعد مباراة تشيلي التي خسرتها مصر بنتيجة 2-1 ابتعد الحضري عن منتخب مصر قبل أن يعود تحت قيادة المدرب شوقي غريب في 2014.

وتوج الحضري مشواره الدولي المظفر بالمشاركة في كأس العالم 2018 وبات أكبر لاعب سنا يشارك في مواجهة مونديالية.

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