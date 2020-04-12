مدربون مصريون يستغيثون من أجل العودة إلى مصر

استغاث عدد من المدربين المصريين من أجل العودة إلى مصر بعد تعليق النشاط الرياضي في السعودية.

ويبلغ عدد المدربين المصريين في السعودية 170 مدربا ما بين أجهزة طبية ومدربين، ويريد عدد كبير منهم العودة إلى مصر.

ومن المقرر أن يغادر المغتربين التونسيين من المدربين والأجهزة الطبية إلى بلادهم يوم 19 أبريل.

وتواصل FilGoal.com مع عدد منهم، وقال محمد إسماعيل المدير الفني لفريق الشباب بنادي أبها: "الرئاسة العامة للشباب واتحاد الكرة السعودي سيقررون عودة النشاط بعد عيد الأضحى".

وأضاف "تواصلوا رسميا مع الأندية من أجل سفر المغتربين من اللاعبين والأجهزة الفنية".

وكشف "المغتربون التونسيون سيعودون إلى بلادهم يوم 19 من شهر أبريل الجاري".

وأوضح "نحن لدينا تأشيرة زيارة وتنتهي في شهر مايو وبذلك نندرج تحت بند العالقين".

وتابع إسماعيل "هنا يوجد 170 مدربا مصريا بين مدربين وأجهزة طبية ويريدون العودة إلى الوطن بعد مشاهدتنا لاهتمام الدولة بإنقاذ العالقين".

وعن موقف نادي أبها قال إسماعيل: "إدارة النادي قالت أن الأمر متاح لنا سواء بالسفر أو البقاء".

وأتم تصريحاته "أبلغونا أنه إذا استطعنا العودة لمصر من خلال توفير طائرة فهذا جيد ولكن لن يتم التخلي عنا".

من جانبه أوضح محمد حنيدق مدرب حراس شباب أبها "تواصلت مع أحمد الشيخ مدير مكتب وزير الرياضة وأحمد أسعد مدير مكتب هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية".

وتابع "راسلت اللجنة الأولمبية المصرية رسميا مع زميلي محمد عبد المنعم مدرب الفريق، وقالوا لنا سنرد عليكم في أقرب فرصة".

وأوضح حنيدق "نحن على تواصل دائم بالسفارة المصرية بالسعودية، ويتواجد هنا عدد كبير من المدربين المصريين منهم رضا العيسوي المدير الفني السابق للمنصورة وعبد الله درويش وعاطف جاد".

وأتم تصريحاته "خلال الفترة المقبلة لن يكون لنا راتب بعد وقف المستحقات، وبذلك استمرارنا سيكون بلا فائدة".

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