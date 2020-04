كرة يد - أحمد بلال ولعبة الأسئلة.. سقوط العدسات اللاصقة أثناء المباراة وهدف قاتل في روسيا

View this post on Instagram

📢 NUEVO PARTIDO 💎💎💎 🎥 Nuevo encuentro disponible en nuestro Blog "Partidos Históricos de Balonmano" (parthistbm.blogspot.com) 🏆 Copa EHF 1993/94 🆚 Avidesa 🇪🇦 Linde Linz 🇦🇹 ⚔️ Final-Ida 📆 22.03.1994 🌐 Alcira (Valencia) 📺 C9 🎞️ Flashes del encuentro...