كرة يد - أحمد بلال ولعبة الأسئلة.. سقوط العدسات اللاصقة أثناء المباراة وهدف قاتل في روسيا

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

ضيفنا اليوم أحمد بلال نجم النادي الأوليمبي ومنتخب مصر لكرة اليد وعميد لاعبي العالم الحاصل على المركز الرابع في بطولة العالم عام 2001.

- أصعب لاعب لعبت ضده؟

أندريه لافروف، ريتشارد جاكسون وباتريك جازال ثنائي فرنسا.

- أكثر لاعب تطمئن للعب جواره؟

علاء السيد وياسر لبيب في البداية وجوهر نبيل.

- موقف لا يُنسى؟

ضد تشيك في بطولة العالم 1995، وأنا أسدد الكرة خرجت العدسات اللاصقة من عيني؛ لكني وجدتها أمامي مباشرة على قوس منطقة الجزاء، فأخذتها وعقمتها وأرتديتها مجددا.

نفس الموقف حدث من قبل في عام 1988 في بطولة إفريقيا في تونس، لكني لم أجدها وأكملت أخر 10 دقائق من المباراة بعين واحدة، لكننا نجاحنا في الفوز على تونس.

- لو كنت بطلا لرياضة أخرى، فماذا تفضل؟

بطل ألعاب قوى، كنت مميزا في الوثب العالي والوثب الطويل، وحصلت على المركز الأول على مستوى محافظة إسكندرية في بطولة المدارس بعدما حققت أرقام هائلة.

طارق الزرقا مدرب الأوليمبي حاول أكثر من مرة ضمي لفريق ألعاب القوى بجانب كرة اليد وتدربت معه كثيرا، لكني لم استطع أن استمر.

وكذلك كرة القدم لكني اخترت كرة اليد بسبب أصدقائي.

- أي فريق تشجع في كرة القدم؟

أنا أشجع الزمالك، لكن لم أعد أُتابع بشغف في أخر 6 أو 7 سنوات. أتابع النتائج ولا أشاهد الكثير من المباريات.

- أكثر مباراة لا تنساها؟

مباراة بيلاروسيا في بطولة العالم 1995، وكان علينا أن نفوز حتى نتأهل، وكان منتخب قوى للغاية لأنه ضم اللاعبين الروس الذي انفصلوا عن الاتحاد السوفيتي.

كنت موفقا للغاية وسجلت 11 نقطة وحققنا الفوز.

وكذلك مباراة روسيا في بطولة العالم 2001 لأني سجلت الهدف الأخير قبل 10 ثوان الذي كان سببا في الانتصار.

- مثلك الأعلى قبل الاحتراف؟

جابر سعيد لاعب سبورتنج. شاهدته لأنه كان يلعب في الإسكندرية وكان نموذجا للظهير المحترف.

- أفضل 5 رياضيين عالميا؟

روجيه فيدرر لاعب التنس، ليبرون جيمس لاعب كرة السلة، كارلوس لويس العداء الأمريكي، دانيال نارسيس لاعب اليد الفرنسي ومحمد صلاح.

صلاح طفرة كروية لذلك اختاره ضمن الأفضل عالميا.

- أفضل 5 رياضيين في مصر؟

أحمد الأحمر نجم الزمالك لكرة اليد، حمدي الصافي كابتن الأهلي السابق للكرة الطائرة، سمير جودة نجم الأهلي والزمالك لكرة السلة، أحمد الكأس نجم الأوليمبي والزمالك ومنتخب مصر السابق وعمرو غُنيم لاعب التنس.

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