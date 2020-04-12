رامسي: أريد مساعدة يوفنتوس للفوز بدوري الأبطال.. الحفاظ على وزني صعب خلال العزل الصحي

يريد أرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس مساعدة فريقه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، كما يرى أنه من الصعب الحفاظ على وزنه خلال الفترة الحالية بالعزل الصحي بسبب تناول الطعام.

آرون رامسي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويتصدر يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني قبل إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال رامسي خلال محادثة عبر إنستجرام: "أقوم بالبرامج التي يرسلها النادي إلينا، أحافظ على لياقتي معظم الأيام".

وأوضح "لكن الأمر بالتأكيد ليس مثل التدريب أو خوض المباريات، إذ لا تقلق بشأن زيادة الوزن".

وكشف رامسي "زوجتي تحب الطهي وأنا أحب تناول الطعام، لذلك المزيج ليس جيد، عند عودة النشاط أكون صارما للغاية، أما الآن فالأمر صعب السيطرة".

وعن موسمه الأول مع يوفنتوس قال: "نادي كبير وأحد أكبر الأندية في أوروبا، لا أحد يعلم ما سيحدث الفترة المقبلة لكن من أسباب قدومي إلى هنا الفوز بالألقاب".

وأضاف "أريد مساعدة الفريق في تحدي الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأخيرا بالحديث عن مزاملة كريستيانو رونالدو قال: "رياضي استثنائي، يسجل في معظم المباريات وهذا سبب وجيه لاستمراره حتى سن 35".

وأتم "هو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، يريد الفوز في كل مباراة وكل مباراة مهما كانت صغيرة، هو لاعب لا يصدق".

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