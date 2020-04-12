إنبي: تأجيل الأولمبياد فرصة ذهبية لاستكمال الدوري

يميل مسؤولو إنبي لاستكمال منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري التي توقفت لأجل غير مسمى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي:"لابد أن يتكاتف الجميع لاستكمال الدوري، لتفادي مشاكل مادية كبيرة جدا وخسائر لاتحاد الكرة والرعاة".

وأضاف عبد الناصر عبر قناة أون تايم سبورتس "تأجيل الأولمبياد يمنح فرصة ذهبية لاستكمال كل الدوريات في هذا الظرف الاستثنائي القهري".

وأشار "إذا انفرجت الأزمة في مصر أواخر مايو المقبل، ستتيح للأندية عمل فترة إعداد 5 أسابيع بعدها تبدأ المسابقة بشكل مضغوط مع فترة راحة محدودة مع الموسم القادم الذي سيكون مضغوطا".

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وبسؤاله عن إمكانية تخفيض رواتب لاعبي الفريق، رد مدير الكرة بإنبي "نتمنى أن يستكمل الدوري، لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنص على أن خطوة تخفيض الرواتب لابد أن تكون بالتراضي، فاللوائح دائما في صف اللاعب".

ونوه عبد الناصر محمد "الأندية لا تتشابه، هناك من يصرف رواتب اللاعبين بشكل شهري، وأندية أخرى تصرف على هيئة أقساط ربع سنوية".

وتوقف الدوري المصري منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية إبريل الجاري.

في سياق آخر، واصل تصريحاته "خطوة التفكير في تقليص عدد اللاعبين الأجانب تأخرت كثيرا، وكان لها تأثيرا سيئا على الكرة المصرية، لا يعقل أن يضم كل فريق بين صفوفه 6 لاعبين غير مصريين قد يظهر جميعهم في مباراة!".

ولفت "نعاني من نقص في مركز الظهير الأيسر وندرة في المهاجمين والمدافعين، هذا يؤثر بالسلب على تكوين منتخب قوي".

وأتم تصريحاته "ليس كل اللاعبين الأجانب أفضل من المصري بل ثلاثة أرباع المصريين أفضل من الأجانب، وقلة هم طفرة ولكن رواتبهم كبيرة، هذا استنزاف للموارد".

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