تقرير: الملاعب الإيطالية بدون جماهير حتى يناير 2021

تغيب الجماهير عن ملاعب إيطاليا حتى يناير 2021، وسط تأكيدات بعودة الأندية للتدريبات في 4 مايو استعدادا لاستئناف الدوري في نهاية شهر مايو المقبل.

وكشف سبورت ميدياسيت الإيطالي عن امتلاك وثيقة حكومية مسربة تفيد بمنع الجماهير عن الحضور في الملاعب الإيطالية حتى يناير 2021.

وكانت تقارير إيطالية قد أفادت بعودة الأندية إلى التدريبات يوم 4 مايو من أجل استئناف الدوري يوم 31 من الشهر نفسه.

وأوضح التقرير أن كون إيطاليا أول دولة أوروبية تتحمل عبء الأزمة، فباتت أول من يرى النور في النهاية.

وأضاف التقرير أن إيطاليا تتجه نحو المرحلة الثانية من وباء فيروس كورونا، بتخفيف الحظر الكلي مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي حيثما أمكن.

وشدد التقرير أن اللعب خلف أبواب مغلقة بدون جماهير قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا ويصل إلى منتصف الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم الجاري من الكرة الإيطالية في منتصف شهر يوليو.

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