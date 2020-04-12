ديل بييرو: ديبالا ذو جودة استثنائية وعليه استغلال ذلك

الأحد، 12 أبريل 2020 - 12:22

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس وإنتر

أشاد أليساندرو ديل بييرو نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق بموهبة باولو ديبالا لاعب البيانكونيري وشدد أنه ذو جودة استثنائية.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وقال ديل بييرو في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "ديبالا يتمتع بموهبة وعقلية رائعة، عليه فعل المزيد وألا يضع حدود لنفسه ليسيطر على المستقبل".

وأضاف "نوع الهدف الذي سجله ضد إنتر يثبت أنه لاعب ذو جودة استثنائية".

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وتابع أليساندرو ديل ببيرو "ما يجب أن يفعله ديبالا حاليا أن يمنحه هذا الهدف المزيد من الثقة والوعي بقدراته".

وشدد "في الحقيقة سأذهب إلى أبعد من ذلك، شخص ما بقدراته وموهبته وعقليته يجب أن يفعل المزيد وألا يضع حدود له".

وواصل ديل بييرو "أقول ذلك من خلال التجربة، عليه أن يثبت كل شيء في المباراة الأخيرة".

وأتم تصريحاته "رحلة ديبالا بدأت للتو وستتحسن بشكل أفضل مع وجود قميص بيانكونيري خلف ظهره".

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