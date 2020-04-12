دي روسي: شعرت أنني إله في بوكا جونيورز.. وقراري كان صحيحا بعدم الانتقال لـ يونايتد

الأحد، 12 أبريل 2020 - 11:51

كتب : FilGoal

دي روسي - بوكا جونيورز

رغم أنه لم يمض كثيرا من الوقت في الأرجنتين إلا أن دانيلي دي روسي استمتع باللعب في بوكا جونيورز، مشيرا إلى أنه كاد ينتقل إلى مانشستر يونايتد لكن وجود نجمين مخضرمين جعله يتراجع.

وقال اللاعب الأسبق لروما وإيطاليا في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"منذ كنت طفلا أحببت يونايتد" وذلك ردا على سؤال أي فريق إنجليزي كان يتمنى اللعب له.

وأضاف دي روسي "كان القرار الأمثل أنني لم أذهب إلى مانشستر لأن روي كين وبول سكولز كانا هناك، لاعبان رائعان. كانت رغبتي الانتقال إلى بوكا جونيورز. لم اختر أبدا الرحيل عن روما، لكني شعرت أنني إله في بوكا".

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5 مباريات فقط شارك فيها دي روسي مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، الفريق الذي انتقل إليه بعدما رحل عن روما في 2019.

وتحدث اللاعب المعتزل عن علاقته بليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الذي انضم إليه في الحوار مع شبكة سكاي سبورتس.

وقال دي روسي عن زميله السابق في المنتخب:"نتحدث عن شخص كل الناس التي أعرفها يقولون لي إنه مزعج وليس محبوبا. هذه السمعة عن بونوتشي خاطئة تماما. إنه لاعب محترف ورائع، محزن أن الناس يظنون عنه ذلك".

وأضاف "قد يكون مزعجا أحيانا في الملعب، لكن هذا سببه القميص الذي يرتديه، النادي يجعلك تلعب بسلوك معين، وهذا أحد أسباب لماذا يفوزون كثيرا".

وتذكر دي روسي واقعة مع بونوتشي خلال معسكر لإيطاليا "قذفني بحذاء في مران وتعرضت لجرح. كانت أشبه بمزحة، لكن بعد دقيقة كانت المياه تملأ أسفل الكوبري (يقصد أنه رد على بونوتشي). طاولة العشاء لطالما كانت فوضى، أيام رائعة".

علق دي روسي حذاءه في يناير الماضي مشيرا إلى أن العائلة هي سبب قراره.

أنهى مشواره سريعا مع بوكا جونيورز لكن مسيرته في روما لا يمكن نسيانها، لعب للأخير 18 عاما وتوج معه بثلاثة ألقاب.

وكان دي روسي أحد نجوم إيطاليا المتوجين بكأس العالم 2006 وسدد ركلة تريجيحية بنجاح ضد فرنسا في المباراة النهائية.

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