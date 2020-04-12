بوجبا: كنت محبطا والآن أشتاق للعودة للملاعب

بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في معظم مباريات الموسم، يتطلع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد للعودة إلى الملاعب مجددا حين تعود كرة القدم بعد التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال بوجبا في حواره مع البرنامج الإذاعي الرسمي لناديه:"كنت محبطا، منذ وقت طويل. أكاد أرجع الآن، لذا أفكر فقط في العودة للتدرب بشكل كامل مع الفريق. لم أواجه شيئا مثل هذا طوال مشواري، أصبحت جائعا للعودة لألعب بشكل جيد. أدركت كيف أحب كرة القدم".

وشارك بوجبا في 8 مباريات فقط بالموسم الحالي وجعلته الإصابة لا يلعب أي مواجهة في 2020.

وأضاف لاعب الوسط البالغ عمره 27 عاما "عليك بالصبر، لا أعرف هل يعلم الناس ماذا حدث معي أم لا. بعد مباراة نيوكاسل يونايتد كان علي إجراء عملية جراحية، لا أشعر بشيء الآن، أتمنى العودة سريعا".

وأتم "لم أعد أعرف شعور اللعب، أتشوق للشعور بهذا الإحساس مرة أخرى. أفتقده لأن هذا عملي، لعب كرة القدم، أستمتع حقا بلعب كرة القدم".

إصابة تلو أخرى في الركبة حرمت فريق الشياطين الحمر من النجم الفرنسي، آخر ظهور له كان في 26 ديسمبر الماضي حين شارك في الشوط الثاني وتفوق على نيوكاسل بنتيجة 4-1.

ويخوض بوجبا موسمه الرابع مع يونايتد منذ رحل عن يوفنتوس.

وشارك مع الفريق في 150 مباراة وسجل 31 هدفا وأرسل 31 تمريرة حاسمة.

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