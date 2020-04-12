تقرير: الموسم الإيطالي قد ينتهي في منتصف يوليو.. والعودة للتدريبات مع بداية مايو

تشير التوقعات إلى استئناف التدريبات لأندية الدوري الإيطالي في 4 مايو المقبل، على أن يعود الدوري في نهاية الشهر ذاته.

وأفادت تقارير إيطالية إلى وجود احتمالين لاستئناف مسابقة الدوري على أن يتم الانتهاء منه في منتصف يوليو المقبل.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت قرارا بمد فترة تعليق النشاط الرياضي حتى 3 مايو، بعد انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العناية المركزة.

وكشف تقرير صحيفة كوريير ديللو سبورت أن الأندية تحاول الحصول على إذن من 27 أبريل لإجراء اختبارات طبية وبدنية للاعبين.

وأضاف التقرير أن الأندية ستحص على فترة من 3 إلى 4 اسابيع للتدريبات بداية من 3 مايو.

وأشار التقرير إلى العودة لاستئناف المسابقات من جديد أحد يومي 30 أو 31 من شهر مايو المقبل.

ووفقا للصحيفة الإيطالية، فهناك دراسة لأمرين، الأول إقامة المسابقات المحلية حتى منتصف يوليو على أن تقام منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد ذلك.

أما الأمر الثاني فهو استئناف المسابقات المحلية مع إقامة بطولات الاتحاد الأوروبي في نفس التوقيت.

وكشف التقرير أن احتمالية إقامة الدوري الإيطالي من 31 مايو وخوض مباراة كل 3 أيام هو الحل الأقرب للتنفيذ لينتهي الموسم في الفترة من 12 إلى 15 يوليو.

وأشار التقرير إلى طرح يويفا فكرة إقامة نصف النهائي أو حتى ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في بلد محايد لإنجاز المسابقة.

ولن يكون هناك أزمة بشأن كأس إيطاليا الذي وصل إلى نصف النهائي، ويمكن تأجيله مع انطلاق الموسم المقبل.

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