مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة دبلوماسية.. عودة الدوري صعبة

الأحد، 12 أبريل 2020 - 11:09

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

يرى مصدر مسؤول بالنادي الإسماعيلي أنه من الصعب تنفيذ تصريحات المسؤولين عن اتحاد كرة القدم بشأن استئناف الدوري.

وكان قد تم تعليق النشاط الرياضي في مصر مجددا حتى نهاية أبريل الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الأمر صعب التنفيذ على أرض الواقع في ظل عدم وضوح الرؤية حول متى تنتهي الأوضاع الاحترزية في مصر".

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وأضاف "التصريحات قد تكون مقبولة من مسؤولي اتحاد الكرة من الناحية الدبلوماسية، لكن الناحية العلمية فالأمر صعب".

وشدد "خاصة وجود ارتباط دولية لعدد من الأندية المصرية في البطولات الإفريقية والعربية".

وتابع المصدر "اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم لن تقدم على إلغاء الدوري إلا في حالة اتخاذ ذلك القرار في دول أوروبية مثل إنجلترا".

وأتم تصريحاته "ملتزمون في الإسماعيلي بما تراه الدولة وما تتخذه اللجنة الخماسية في النهاية، من منطلق حرصنا على المصلحة العامة وعودة الحياة إلى طبيعتها".

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