تقرير: توتنام حدد سعر هاري كين

الأحد، 12 أبريل 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

هاري كين - أرسنال - توتنام

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن نادي توتنام حدد سعرا مقابل الاستغناء عن نجمه وقائده هاري كين الذي تطمح أندية عديدة في الحصول على خدماته.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق اللندني سيسغني عن كين إذا دفع ناد 200 مليون جنيه إسترليني للظفر باللاعب البالغ عمره 26 عاما.

ويعتبر مانشستر يونايتد أبرز مرشح للتعاقد مع مهاجم إنجلترا.

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وصرح كين أنه ربما يرحل عن توتنام، الأمر الذي أغضب مسؤولي الفريق الإنجليزي.

ومثل كين فريق توتنام في 278 مباراة وسجل 181 هدفا وأرسل 30 تمريرة حاسمة.

وكين من ناشئين توتنام لكنه لعب لليتون أورينت وميلوول ونورويتش سيتي وليستر سيتي قبل أن يعود لسبيرز في 2013.

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