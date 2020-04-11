رئيس اتحاد الجابون: أوباميانج يحتاج ناديا طموحا أكثر من أرسنال

يأمل بيير آلان مونجنجي رئيس الاتحاد الجابوني لكرة القدم أن ينتقل بيير ايمريك أوباميانج إلى ناد أوروبي كبير، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على اللاعب الجابوني مهاجم فريق أرسنال.

وقال مونجنجي في حواره مع ESPN:"لا أريد القول إن أرسنال ليس طموحا، لكن الفريق ليس لديه الطموح مثل فرق أخرى في أوروبا".

وأضاف "لو استطاع الحصول على عقد في فريق يمتلك طموحا أكبر، سيجد مكانه هناك بكل تأكيد. على المستوى الفردي، كلنا نعتبره من أفضل لاعبي العالم".

وأتم "لكن النصيحة التي أوجهها له هي أن يواصل العمل ليجذب اهتمام أكبر الأندية وأكثرها طموحا".

ويلعب أوباميانج (30 عاما) في أرسنال منذ يناير 2018 بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند.

وشارك اللاعب الأسبق لميلان وموناكو في 32 مباراة بالموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

جمال علام يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

تقرير: توتنام يريد كوتينيو

حازم إمام يوضح لماذا اعتزل مبكرا

بي إن سبورتس: كاف يؤجل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

هاني رمزي: جوزيه رفض عودتي للأهلي

علي فرج: لهذا اخترت الإسماعيلي وليس الزمالك