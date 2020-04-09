مكالمة الأحلام.. ماذا دار بين الجلاكتيكوس التاريخي لـ ريال مدريد

أجرى الظاهرة البرازيلية رونالدو مكالمة هاتفية بالفيديو التقى خلالها مع زملائه السابقين في ريال مدريد أو ما يُعرف بالـ"جلاكتيكوس".

مكالمة الأحلام ضمت رونالدو وروبرتو كارلوس وإيكر كاسياس ولويس فيجو وديفيد بيكام.

فماذا دار بينهم؟ هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" استعرضت ما قيل في المكالمة.

قال بيكام: "أتذكر كارلوس أو أنت يا رونالدو لو كان هناك لاعبا إنجليزيا يستطيع اللعب للبرازيل فسيكون أنا".

وأضاف "لم أصدق أي منكما لأن البرازيليين هم أفضل اللاعبين".

ورد رونالدو عليه "أنت كنت من أفضل اللاعبين في خط الوسط، طريقتك في لمس الكرة وأن تضعها في المكان الذي تريده دون النظر لي، كنت فقط أتحرك لأنني أعرف أن الكرة ستصل لي".

وانتقل الحديث لروبرتو كارلوس الذي قال: "أتذكر لحظاتنا سويا بشغف كبير، كان من الرائع أن نلعب معا سويا".

وأضاف "للأسف بسبب تفشي فيروس كورونا خسرنا العديد من أحبائنا مثل لورينزو سانز".

ويقصد كارلوس رئيس ريال مدريد السابق لورينزو سانز الذي توفي قبل أيام بعد صراع مع فيروس كورونا.

ثم انتقل الحديث إلى لويس فيجو الذي قال: "كل الوقت الذي قضيناه سويا كان رائعا وسمح لنا بالفوز معا".

وشدد "رغم كوننا لاعبين معروفين في ذلك الوقت لكن كل منا كان يعرف ماذا ينبغي أن يفعل وهذا أتاح لنا فرصة خلق العديد من اللحظات الجيدة سويا".

وجاء الدور على كاسياس الذي تحدث عن أزمته القلبية التي آلمت به خلال مرانه مع بورتو "كنت محظوظا لحدوث الأمر خلال المران وهذا أنقذ حياتي".

ورد رونالدو "أنا عانيت من الإصابات لقد خضت حربا ضدها لسنوات كثيرة ثم جاء كأس العالم 2002 والانضمام لريال مدريد كان بمثابة فرصة ثانية للحياة بالنسبة لي".

وأتم كاسياس المكالمة "كان من دواعي سروري وجودكم جميعا في ريال مدريد وطريقتكم في ترك بصمتكم على الجميع، لقد كانت فترة ممتعة للغاية".

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