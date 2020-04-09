"رونالدو ترك الباب مفتوحا دائما لـ ريال مدريد"

يؤمن جوزيه فونتي مدافع ليل الفرنسي ومنتخب البرتغال أن مواطنه كريستيانو رونالدو ترك الباب مفتوحا أمام ريال مدريد من أجل إمكانية العودة للنادي الملكي.

وغادر رونالدو ريال مدريد في صيف عام 2018 لينضم إلى يوفنتوس في مفاجأة لم تكن متوقعة بعد تسع سنوات قضاها داخل جدران قلعة سانتياجو برنابيو.

وقال فونتي في تصريحات نقلتها إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية: "من الواضح أن رونالدو يحب النادي للغاية، إنه أحد أكبر الأندية في العالم إن لم يكن الأكبر".

وأضاف "رونالدو غادر مدريد وله العديد من الأصدقاء هناك ودائما ترك الباب مفتوحا للنادي".

وأردف "لذا لن أتفاجأ إن عاد مجددا إلى ريال مدريد".

ويعد رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد بواقع 451 هدفا.

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