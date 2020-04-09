لاعب الزمالك السابق لـ في الجول: أسعى للسير على خطى إيهاب جلال.. وإلغاء الدوري سيضرنا

الخميس، 09 أبريل 2020 - 18:59

كتب : رضا السنباطي

رمضان رجب - مدرب عاملين رأس غارب

قال رمضان رجب لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لعاملين رأس غارب في الدرجة الثالثة إنه يحلم بالسير على خطى الكثير من المدربين الذين تألقوا في القسمين الثالث والثاني قبل التدريب في الدوري الممتاز.

وتحدث رمضان رجب لـFilGoal.com قائلا: "أسعى للسير على خطى إيهاب جلال وأيمن المزين ومحمد عودة ومؤمن سليمان وعلاء عبد العال بتدريبهم في الدرجة الثانية ثم الدوري الممتاز".

وأكمل "الموسم الحالي هو العاشر لي على المستوى التدريبي ودربت الكثير من الأندية ولدي برنامج أعمل عليه من أجل التواجد في الدوري الممتاز".

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وعن مسيرته مع عاملين رأس غارب قال: "حققنا الموسم الجاري 10 انتصارات وتعادلنا أربع مرات ولم نخسر سوى مرة وحيدة ويتبقى مباراتين على نهاية الموسم".

وأتم "إلغاء الموسم سيسبب الكثير من الضرر لنا وسيضرر من ينافس على الصعود مثلنا ومن يستفيد هم الذين هبطوا بالفعل واقترحنا صعود أول وثاني المجموعات في حال إلغاء الدوري".

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