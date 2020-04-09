زامورانو وعلاقته بالأرجنتنينيين: كنا نقتل بعضنا البعض في الملعب

الخميس، 09 أبريل 2020 - 18:13

كتب : FilGoal

زامورانو

تحدث إيفان زامورانو نجم تشيلي السابق عن علاقته باللاعبين الأرجنتينيين خلال مسيرته وفريقه المفضل.

مهاجم ريال مدريد وإنتر السابق قال لـ "Fox Sports": "جزء كبير من مسيرتي تشاركت فيه مع أرجنتينيين، على الرغم من أننا كنا نقتل بعضنا البعض في الملعب، إلا أننا في الليل كنا نأكل المشويات".

وتابع "أمر رائع أن أذهب للأرجنتين وأجد مشجعي بوكا جونيورز وريفر بليت يناقشون مسيرتي في الشوارع، هذا يُشعرني بأنني مميز".

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وأضاف "أفضل سنوات لي في أوروبا رفقة لاعبي أمريكا الجنوبية، كانت مميزة بالفرح، احتفظ بذكريات رائعة مع أيالا ودييجو سيميوني ورونالدو ليما".

زامورانو امتاز بالكرات الرأسية فاختار أفضل لاعب يلعب رأسيات في الأرجنتين مواصلا "الأرجنتين حصلت على لاعبين مميزين في الكرات الرأسية، آخرهم كان مارتن باليرمو، وأتيحت له فرصة اللعب ضد أيالا وكان الأمر مثيرا للإعجاب".

وأتم عن فريقه المفضل في الأرجنتين "صار شغفي نحو إندبندينتي عقب لقاء عائلة أرجنتينية عاشت معنا في المنزل، أنهم أفضل فريق في التاريخ".

إندبندينتي هو الفريق الأكثر تتويجا بلقب كوبا ليبرتادوريس برصيد 7 ألقاب آخرها عام 1984.

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