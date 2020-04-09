لمواجهة كورونا.. الجزيرة يخصص أحد مبانيه للحجر الصحي

الخميس، 09 أبريل 2020 - 17:58

كتب : عاطف شادي

مبنى الحجر الصحي في نادي الجزيرة

خصص نادي الجزيرة، أحد مبانيه داخل الفرع الجديد بمدينة 6 أكتوبر، لاستخدامه للحجر الصحي تحت إشراف وزارة الصحة المصرية.

وأعلن نادي الجزيرة عن إخلاء المبنى وتخصيصه للاستخدام في الحجر الصحي تحت إشراف الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعرب عن شكره وتقديره لنادي الجزيرة برئاسة عمرو جزاريان، لحرصهم على المشاركة في تقديم الدعم للمنظومة الصحية المصرية لإعانتها في جهودها لمواجهة فيروس كورونا.

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من جهة أخرى، أكد جزاريان رئيس نادي الجزيرة على أن النادي كمؤسسة رياضية مصرية لا تنفصل عن المجتمع المصرى وتسعى دائما لأن تكون جزء من الحلول المتاحة لدى الدولة لمواجهة أية أزمات أو مشكلات، وخاصة تلك الأزمة التي تضرب جميع دول العالم.

وواصل "المبنى الذى تم تخصيصه هو مبني جديد بالكامل تم إنشاؤه مؤخرا ضمن مرافق ومنشآت الفرع الجديد والذى أفتتحه مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورافقه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال نهاية شهر فبراير الماضى".

مصر رصدت حتى الآن 1560 حالة إصابة بفيروس كورونا. منهم 103 حالة وفاة، و305 حالة تعافي حسب بيان وزارة الصحة الرسمي مساء أمس الأربعاء.

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