تقرير – إيمري مُرشح لتدريب ميلان.. ومدرب قد يعمل في منصبين

دخل أوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال دائرة الترشيحات ليتولى منصب المدرب لميلان الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" في فرعها الإيطالي أن المدرب الإسباني قد يتولى المهمة حال رحيل ستيفانو بيولي الذي جاء للنادي خلفا لماركو جيامباولو.

وسبق وأن ارتبط ميلان بالتعاقد مع إيمري في عام 2016، لكن الارتباط الحالي يأتي بسبب تواجد المدير الرياضي السابق لأرسنال والحالي للروسونيري إيفان جاسيدس.

أحد المرشحين الآخرين لتدريب ميلان وفقا للتقرير هو المدير الفني السابق لروما وإنتر ميلان لوتشيانو سباليتي.

لكن تظل الحالة الأغرب التي قد تحدث هي التعاقد مع الألماني رالف رانجنيك الذي قاد العديد من الفرق الألمانية مثل شتوتجارت وهانوفر وشالكة وهوفنهايم ولايبزيج.

وتشير عدة تقارير إيطالية إلى أنه حال التعاقد مع المدرب الألماني فإنه سيتولى منصبا تدريبيا في ميلان مع توليه منصب المدير الرياضي ليكون هو المسؤول عن التعاقدات.

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