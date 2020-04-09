على طريقة الحضري - السد العالي يروي مسيرته كاملة بلسانه

الخميس، 09 أبريل 2020 - 17:19

كتب : أمير عبد الحليم

الحضري

عصام الحضري. اسم صنع لنفسه تاريخ كبير، وشارك في صناعة المجد للكرة المصرية على مدار سنوات.

عصام الحضري يروي لـFilGoal.com مسيرته كاملة، على لسانه وعلى طريقة الحضري.

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