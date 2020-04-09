خليك في البيت - إبراهيم الجمال ولعبة الأسئلة.. ثلاثية قاتلة لا تنسى من أجل المونديال والأفضل تاريخيا

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

ضيفنا اليوم هو إبراهيم الجمال، لاعب الأهلي ومنتخب مصر لكرة السلة.

وهكذا كانت إجاباته على الأسئلة:

- أصعب لاعب واجهته؟

خلال مبارياتنا في كأس العالم كنت أواجه لاعبين من الدوري الأمريكي للمحترفين.

- لاعب تطمئن لوجوده في فريقك؟

الكثير من اللاعبين، لكن عندما يكون الفريق في حالته أشعر بالاطمئنان.

- إذا كنت لاعبا لرياضة أخرى فما هي؟

كرة القدم.

- موقف لا تنساه في مسيرتك؟

لحظة الوصول إلى كأس العالم بعد غياب 20 عاما.

- مباراة لا تنساها والسبب؟

مباريات كأس العالم بالتأكيد، بالإضافة إلى مباراة الرأس الأخضر، كنا متأخرين فرق 2 وأحرزت ثلاثية في أخر ثواني وفزنا بالمباراة وكانت خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم.

- إذا كنت مشجعا لكرة القدم فما هي فرقك المفضلة؟

أشجع الأهلي محليا وريال مدريد عالميا.

- أفضل خمس رياضيين عالميا؟

مايكل جوردان، كوبي براينت, ليبرون جيمس (كرة سلة) - كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي (كرة قدم).

- ومصريا؟

محمود الخطيب، محمد صلاح، محمد أبو تريكة (كرة قدم) أحمد صلاح (كرة طائرة).

- العمل الفني المفضل لك؟

مسلسل La casa de papel

- فنان لا تفوت له أي عمل؟

أحمد فهمي وأكرم حسني.

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