رويس: بايرن طلبني لكن قلبي في دورتموند.. وأنصح سانشو بالبقاء معنا

الخميس، 09 أبريل 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

ماركو رويس - بروسيا دورتموند - مونشنجلادباخ

قال ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند إن بايرن ميونيخ طلب التعاقد معه لكن عشقه للأول حال دون الانتقال للفريق البافاري.

وأوضح الألماني البالغ عمره 30 عاما "بايرن أرادني، مثل أندية أخرى. أحترمه كثيرا لما يقدمه الفريق على مدار عقود".

ثم استدرك خلال حواره مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية "لكني أردت دوما اللعب لدورتموند. الفريق الذي مال إليه قلبي. حين كنت في مونشنجلادباخ، كان الأمر واضحا بالنسبة لي، في الدوري الألماني، سأذهب فقط لدورتموند، وإلا سأنتقل إلى ناد خارجي".

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ويقضي رويس موسمه الثامن مع دورتموند الذي توج معه بأربعة ألقاب.

ويرى رويس أن على زميله جيدون سانشو التمهل والبقاء لفترة أطول مع النادي الألماني قبل الرحيل إلى فريق آخر.

وتتنافس أندية إنجلترا، تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، على سانشو لاعب إنجلترا المتألق في الدوري الألماني.

وأضاف رويس "عليه البقاء لموسم إضافي، أو ربما إثنين في دورتموند".

وأتم "وجهة نظري، لا يوجد شيء أفضل له في الوقت الحالي. بعد ذلك بإمكانه أخذ الخطوة الكبرى. يستطيع مواصلة التطور معنا باللعب باستمرار".

وشارك سانشو (20 عاما) في 35 مباراة بالموسم الحالي مع دورتموند وسجل 17 هدفا وأرسل 19 تمريرة حاسمة.

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