رومينجيه: يجب استئناف كرة القدم لأسباب رياضية واقتصادية

يرى كارل هاينز رومينجيه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ أنه من الضرور استئناف كرة القدم من جديد لأسباب رياضية وأخرى اقتصادية.

وكان بايرن ميونيخ قد عاد للتدريبات من جديد مع الابتعاد الاجتماعي، لكنه يأمل في العودة تدريجيا منتظرا قرار الحكومة الألمانية.

وقال رومينجيه لصحيفة كوريير ديللو سبورت: "استأنفنا التدريبات في مجموعات صغير لمدة 3 أيام، مع احترام جميع البروتوكولات الصحية".

وتابع "يجب أن نعود للملعب لسببين، الأول رياضي لتحديد البطل ومراكز الهبوط وأماكن الكؤوس".

وأضاف "الآخر اقتصادي بسبب حقوق التليفزيون والتي لها تأثير كبير على عائدات الأندية".

وكان هنالك مقترح بعودة الدوري الألماني في 9 مايو المقبل، لكن لا بد من موافقة الحكومة كما هو الحال في إيطاليا.

وتم تعليق النشاط الرياضي حول العالم من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد رومينجيه "نحن في انتظار موافقة الحكومة الألمانية".

وأتم تصريحاته "كرة القدم في السنوات العشر الماضية، تعيش خارج حدود إمكانياتها وتزيد التكاليف باستمرار، في مثل هذه الأوقات ليست الميزانية العمومية هي الأهم، بل النقدية".

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