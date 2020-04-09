فرديناند: برشلونة أرادني.. لكن رحيلي عن يونايتد كان مستحيلا

كشف ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق أن برشلونة أراد التعاقد معه، لكنه لم يفكر كثيرا في الأمر لشعوره بالسعادة في صفوف فريق الشياطين الحمر.

وقال لاعب إنجلترا السابق خلال حواره مع قناة BT Sport:"كان الأمر قريبا. كانت هناك نقاشات مع وكيل أعمالي، برشلونة جس النبض".

وواصل "تحدثت مع (فرانك) رايكارد (مدرب برشلونة آنذاك)، ليس عن الانتقال للفريق لكنه كشف لي ما يدور في خلده".

واستمر فرديناند "كان الأمر بعد مواجهتنا لبرشلونة التي انتهت صفر-صفر (ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2007-2008)، في النفق المؤدي لغرف الملابس بعد المباراة تحدثت معه. لطالما قلت إنني أرغب في اللعب خارج إنجلترا، لكن حين أكون ناجحا في بلدي ومحظوظ بوجودي في ناد عظيم هو مانشستر يونايتد، يصبح الرحيل مستحيلا".

وأتم "هزمناهم وتوجنا باللقب، لذا كيف أترك بطل أوروبا وأذهب إلى فريق آخر؟ في ذلك الوقت، شابي (هيرنانديز)، (أندريس) إنييستا)، (ليونيل) ميسي، لم يكونوا بالمستوى الذي ظهروا عليها بعد 3 أو 4 سنوات. كانت الأمور مختلفة في برشلونة".

قضى فرديناند (41 عاما) 12 موسما في قلعة أولد ترافورد ثم لعب موسما في كوينز بارك رينجرز قبل أن يعلق حذاءه.

وتوج فرديناند بـ14 لقبا مع مانشستر يونايتد.

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