ماني: لم أتوقع الانتقال لـ ليفربول.. كنت أفكر في مانشستر يونايتد

كشف ساديو ماني نجم ليفربول أنه لم يكن يتوقع الانتقال إلى الأخير في 2016 في ظل وجود المدرب يورجن كلوب الذي رفض اللاعب في وقت سابق.

وقال ماني في حوار مع صحيفة تايمز الإنجليزية:"لم أتوقع اهتمام ليفربول، كنت أفكر أكثر في مانشستر يونايتد".

وواصل السنغالي البالغ عمره 27 عاما "كان وقتا صعبا بالنسبة لي، كنت أجلس على دكة البدلاء ولم أتوقع أن يطلبني فريق، لكني كنت سعيدا حين فعل كلوب ولم يعتقد أنني مغني راب".

في وقت سابق، رفض كلوب التعاقد مع ماني عندما كان الأول مدربا لفريق بوروسيا دورتموند الألماني والأخير يلعب في ريد بول سالزبورج النمساوي.

وقال كلوب مدرب ليفربول في الفيلم الوثائقي "صنع في السنغال" الذي يروي مسيرة ماني:"أتذكر أول لقاء لي مع ساديو، كان في دورتموند".

وأضاف "كان هناك فتى صغير يجلس، يرتدي قبعة مثل لاعبي البيسبول، لديه خط أصفر في رأسه. بدا لي وكأنه مغني راب يبدأ مسيرته. قلت: لا وقت لدي لمثل هذه الأمور".

وأتم "كنت أقول لدي شعور جيد تجاه الناس، لكني كنت مخطئا. تابعت مسيرته ونجاحه المستمر في سالزبورج. في ساوثامبتون، كان لا يُصدق".

وبات ماني الآن من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وجاء رابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 وتوج بلقب أفضل لاعب إفريقي.

وشارك ماني في 161 مباراة مع ليفربول وسجل 77 هدفا وأرسل 34 تمريرة حاسمة وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

اتحاد الكرة: لا نريد التفكير في إلغاء الدوري

ناصر ماهر: لا تقارنونني بالسعيد

ناصر ماهر: رحلت عن الأهلي بعد خروجي من القائمة الإفريقية

الهاني سليمان يكشف سبب فشل انتقاله للأهلي

اسم على مسمى.. زمالك ساندرينا

غريب في بلاد غريبة.. شريف أشرف والهروب من الشرطة في فنلندا