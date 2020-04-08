إنييستا: اليابان سيطرت على فيروس كورونا.. وحاليا من الصعب عودة الدوري الإسباني

تحدث أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني عن تأثير فيروس كورونا على اليابان وإسبانيا وإمكانية عودة الدوري الإسباني.

أندرس إنييستا النادي : فيسيل كوبي فيسيل كوبي

إنييستا قال لحملة #YoMeCorono الإسبانية عن الأوضاع في اليابان: "لقد مرت ثلاثة أشهر منذ أن بدأ كل شيء وبعد الشعور هنا بالسيطرة، بدأ الناس يخرجون إلى الشوارع".

وتابع "ما فعلوه بشكل جيد كان إغلاق المدارس والمناسبات المزدحمة منذ اللحظة الأولى، كل ذلك قلل من العواقب".

إنييستا قائد فيسيل كوبي الياباني يتدرب في منزله مثل أغلب لاعبي العالم منتظرا عودة منافسات كرة القدم.

وأضاف "نتدرب بشكل منفرد، ثم نقوم ببعض الجلسات الأساسية والتدريبات البدنية مع مدرب اللياقة البدنية، عبر بالفيديو".

وأكمل "لحسن الحظ، نحن في جزيرة صغيرة ويمكننا الخروج للنزهة أو الجري، نحن نحافظ على لياقتنا قليلا ونقوم باستخدام برنامج TikTok مع العائلة، كما تعلمنا بعض الأشياء من هذا الموقف".

أما عن تضرر إسبانيا من فيروس كورونا "من الخارج نحن قلقون بشأن الوضع. نأمل أن يمر بسرعة مع قيام الجميع بدورهم حتى التعافي".

وأردف "الشيء الوحيد الذي يمكنني القيام به من هنا هو إرسال رسالة دعم، علينا جميعا أن نقوم بواجبنا، لا يوجد طريقة أخرى. يجب أن نكون متحدين ونعمل معا".

وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررا من تفشي الفيروس بعد إيطاليا.

وعن عودة منافسات الدوري الإسباني "يحدث كل يوم شيئا لا يمكن التنبؤ به للغاية، وفي الوقت الحالي، يبدو من الصعب استكمال الموسم".

وأتم "لكننا جميعا واثقون من أن هذا سيتغير، وأن معدل الإصابة سيتغير في الصيف وأن الموسم يمكن أن يكتمل".

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