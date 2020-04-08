مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا مانع من استكمال الدوري في أغسطس.. المهم تجاوز كورونا

كشف مصدر من إدارة النادي الأهلي موقف النادي بعد مد تعليق النشاط الرياضي حتي نهاية أبريل.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري المتوقف برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

وقال مصدر من داخل الأهلي لـFilGoal.com: "ليس معقولا الحديث عن عودة النشاط أو الإلغاء قبل الاطمئنان على تجاوز تهديدات كورونا ودراسة كيفية دعم جهود الدولة المصرية في مكافحة الوباء".

وأضاف "ثم نجلس بعد ذلك ونبحث كيف يمكن استئناف النشاط، ولا يوجد أدنى مانع من العودة حتى في شهر أغسطس المقبل".

واستشهد المصدر بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر مد عقود اللاعبين كدليل على أن التوجه العالمي هو استئناف الدوري بعد انتهاء أزمة كورونا.

ورد اتحاد الكرة على استفسار FilGoal.com بشأن إمكانية إلغاء المسابقة بأنه وقتها سينظر إلى ما حدث في الدوريات الأوروبية الكبرى وهل يمكن تطبيق نفس السيناريو في مصر أم لا. (التفاصيل)

وتوقفت مباريات كرة القدم في معظم دول العالم بسبب وباء كورونا وتأجلت بطولات يورو وكوبا أمريكا والألعاب الأولمبية إلى العام المقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء استمرار تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية شهر إبريل الجاري. ( اقرأ التفاصيل )

وتوقفت مباريات كرة القدم في مصر منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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