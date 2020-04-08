رئيس الاتحاد الإيطالي: نجهز بروتوكول طبي لاستئناف التدريبات.. ننتظر الضوء الأخضر للدوري

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 19:26

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

يجهز الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بروتوكول طبي من أجل استئناف الدوري من جديد في حالة الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في تعليق النشاط الرياضي في العالم وبدأت أرقام المصابين تقل في إيطاليا بالفترة الأخيرة.

وقال جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي: "يجب أن يكون البروتوكول جاهزا للعمل بسرعة واستئناف التدريبات".

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وأضاف "يعمل الأطباء على وضع برتوكول لضمان السلامة عندما ننتهي من جائحة فيروس كورونا في إيطاليا".

وتابع "عندما نحصل على الضوء الأخضر لاستئناف الرياضة تدريجيا، يجب أن يكون عالم كرة القدم جاهزا".

وكشف موقع فوتبول إيطاليا عن وجود نية لاستئناف الموسم من جديد خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو.

وواصل رئيس الاتحاد الإيطالي "تم عمل البروتوكول إلى حد كبير وإجراء اختبارات تشخيصية وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعات".

وأوضح "تمت التوصية أن تكون الفرق مبدئيا في بيئات مغلقة مثل مراكز الرياضة ومراكز التدريب وما شابه، وسنحتاج إلى التعقيم لتتماشى مع المعايير الصحية".

وأتم تصريحاته "سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعات واللاعبين الذين طوروا الأجسام المضادة وغيرهم الذين ليس لديهم الأجسام المضادة".

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