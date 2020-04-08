أمير توفيق لـ في الجول: علاء مهاوي؟ بعض وكلاء اللاعبين يروجون لصفقات وهمية مع الأهلي

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 15:49

كتب : أحمد الخولي

علاء مهاوي

نفى أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي وجود مفاوضات مع العراقي علاء مهاوي الظهير الأيمن لنادي الشرطة.

وزعمت تقارير صحفية وجود تواصل من الأهلي مع وكيل الظهير العراقي الدولي صاحب الـ23 عاما.

وقال أمير توفيق لـFilGoal.com: "أصبحنا يوميا نستيقظ على أخبار غير صحيحة عن مفاوضات وهمية يروج لها وكلاء لاعبين".

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وأكمل "الوكلاء يروجون لتواصل من الأهلي لضم لاعبين لتعويض رحيل أحمد فتحي، ولكن كل هذا يفتقد للمصداقية وليس له أي أساس من الصحة ".

ثم أضاف "كما قلت سابقا نحن نتحرك بناء على اختيار من الجهاز الفني وتكليف من الإدارة ولجنة التخطيط وهذا لم يحدث حتي الآن ".

وأتم "كيف نبحث عن لاعبين جدد والرؤية مازالت غير واضحة حول موعد عودة النشاط واستئناف المسابقات وإدراك متي سينتهي الموسم الحالي ويبدأ الموسم الجديد".

ومثل مهاوي فرق الكهربا والزوراء والشرطة في العراق.

وكانت تجربته الاحترافية الوحيدة في صيف 2017 عندما انتقل إلى الباطن السعودي، قبل فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين في سبتمبر من نفس العام بسبب الإصابات التي أثرت على مشاركاته مع الفريق.

وارتدى مهاوي قميص منتخب العراق في 39 مباراة دولية.

ويضم الأهلي بين صفوفه 5 لاعبين أجانب هم التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجايي والسنغالي أليو ديانج، بالإضافة إلى خروج المغربي وليد أزارو معارا للاتفاق السعودي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء استمرار تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية شهر إبريل الجاري. ( اقرأ التفاصيل )

وتوقفت مباريات كرة القدم في مصر منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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