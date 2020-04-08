ناصر ماهر: الامتحانات سبب عدم خوضي لفترة معايشة مع فياريال

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 23:27

كتب : FilGoal

ناصر ماهر أمام حجاج عويس في مباراة الأهلي والداخلية

كشف ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة عن أسباب فشله في خوض فترة معايشة مع فياريال الإسباني قبل عدة سنوات.

ناصر ماهر

النادي : سموحة

الأهلي

وقال ناصر ماهر عبر قناة أون تايم سبورتس2: "تلقيت عرضا لقضاء فترة معايشة مع فياريال الإسباني قبل عدة سنوات".

وأضاف "وقتها كنت عائدا للتو من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وكنت خائف من خوض فترة المعايشة حتى لا تتكرر الإصابة".

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وأكمل "أيضا كنا في فترة امتحانات وبسببها لم استطع السفر إلى إسبانيا لقضاء المعايشة".

وأتم تصريحاته "وكل هذه الأسباب كانت السبب في عدم سفري لخوض المعايشة مع النادي الإسباني".

وانتقل ناصر ماهر بداية الموسم من الأهلي على سبيل الإعارة لصفوف سموحة.

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